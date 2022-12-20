أستاذ أمراض صدرية يوضح السلوكيات المسببة للانسداد الرئوي.. أبزرها البخور

قال الدكتور محمود البتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية، إن التدخين سبب رئيسي لمرض الانسداد الرئوي المزمن، مضيفا أن الأطفال والزوجة، الذين يتعاملون مع المدخنين بشكل مستمر، هم أكثر عرضة للإصابة بنفس المرض، وأن أحد أسباب حدوث الانسداد الرئوي هو إشعال أهالي الريف باستمرار لبعض المواد العضوية لتوليد الطاقة لطهي المخبوزات، هذا ما ينتج عنه أدخنة ضارة في مكان شبه مغلق.

استخدام البخور يوميًا يُسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن

وأضاف «البتانوني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن طهي الطعام بالمنازل ينتج عنه بخار مياه وليس دخان، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يستخدمون البخور يوميًا لفترات طويلة مما يؤدي إلى حدوث الانسداد الرئوي المزمن، موضحًا أن التعرض للدخُان أو الأبخرة بشكل عام لفترات طويلة يُصيب الإنسان بمرض الانسداد الرئوي.

بعض المهن المسببة للانسداد الرئوي

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية، أن بعض المهن تُسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن كالتنجيم، مشيرًا إلى أن هناك عوامل أخرى جينية تؤدي لذلك المرض مثل حدوث انتفاخ في جزء من الرئة، إلى جانب نقص في نوع من الإنزيمات، موضحًا أن العوامل الوراثية يولد بها الإنسان لذلك تظهر الأعراض والتعب من البداية.