أستاذ أمراض صدرية لـ إيمان الحصري: كونا فريقا متمكنا من زراعة الرئة

قال الدكتور ياسر مصطفى، أستاذ الأمراض الصدرية ومسؤول الفريق الطبي لعملية زراعة الرئة، إن زراعة الرئة من أصعب الأمور، وحلم يراود كل العاملين بالأمراض الصدرية.

صعوبة زراعة الرئة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «dmc»: «للأسف تأخرنا عن زملائنا بالمنطقة، وكنا متعطلين لأن زراعة الرئة أصعب بكثير، ولأننا لكي نزرعها من الأحياء نحتاج 2 متبرعين، كما أن قانون زراعة الأعضاء الذي يسمح لحديثي الوفاة بالتبرع لم يفعل بعد».

إقناع المريض بتوفير متبرعين كان أمرا صعبا

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية ومسؤول الفريق الطبي لعملية زراعة الرئة، أن إقناع المريض بتوفير متبرعين كان أمرا صعبا: «لكن قدرنا نكون فريق متكامل وأخذنا بكل أسباب النجاح من كل الأمور اللوجستية والتحضيرية على أعلى مستوى، وأرسلنا فرق للتدريب أكثر من مرة بأماكن عالمية، وكان هناك تعاون وورش عمل مع كل المستشفيات التي أرسلنا الأطباء للعمل بها».

واستطرد: «جهزنا المكان بأحدث الأجهزة كما ذللت لنا كل العقبات، وتوفر لنا كل شيء وبدأنا الخطوة الأولى وننتظر ما بعدها».