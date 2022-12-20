دبابات T-90M المطورة.. سلاح روسي جديد يصل منطقة العمليات في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن وصول دبابات القتال الرئيسية T-90M إلى وحدة مدرعة بالمنطقة العسكرية المركزية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وذكرت الوزارة الروسية، خلال فيلم يصور التدريبات القتالية: «تلقت وحدة مدرعة في المنطقة العسكرية المركزية دبابات T-90M المحدثة، وتتدرب أطقم الدبابات على المدفعية والتحكم في المركبات، ويستند التدريب إلى الخبرة القتالية الحالية، ومن المقرر أن ستبدأ أطقم الدبابات مهام مجموعات القتال بعد إتقان التشغيل البيني، وذلك بحسب وكالة «تاس»، الروسية.

الدبابات تعمل بمساعدة طائرات بدون طيار

وبحسب الوزارة، فإن أطقم الدبابات تمارس تدريبات على إطلاق نيران المدفعية من الأماكن المغطاة والمفتوحة بالنيران المباشرة باستخدام التسليح العادي للدبابة، مع قيام طائرات دون طيار بضبط اتجاهات النيران، مع تدريب أطقم الدبابات أيضًا على استخدامها لتخطي العقبات، وبحسب الوكالة الروسية، قام مكتب تصميم الأورال لبناء آليات النقل بتصميم دبابة القتال الرئيسية T-90M، ووفقًا لمطوريها ، فإن الطراز الجديد يعد من أكثر المركبات المدرعة تقدمًا في عائلة الدبابات T-90، والأكثر ملاءمة لعمليات ساحة المعركة الحديثة نظرًا لحمايتها الشاملة ونظامها الآلي للتحكم في الحرائق على مدار الساعة وأفضلها تقنيات البقاء على قيد الحياة.

مميزات جديدة في الطراز المطور من T90

وقالت الشركة المصنعة إن الطراز الجديد من الدبابة يتميز ببرج جديد، مطور، ومحرك ذو قدرة 1130 حصان وتعمل على وحدة قتالية متسلسلة، كما تتميز بوجود مدفع 125 ملم يمكنه إطلاق ذخائر وصواريخ قوية جديدة يمكنها تدمير الدبابات الأخرى على بعد 5 كيلومترات، كما يتيح مدى الرؤية متعدد القنوات المحسن للدبابة إطلاق أسلحتها ليلاً أو نهارًا، في حين يعد تبادل البيانات خلال وقت أسرع مع المركبات القتالية الأخرى ميزة أخرى، علاوة على تميز الطراز الجديد بطلاء مضاد للانزلاق مثل دبابة القتال الرئيسية أرماتا.