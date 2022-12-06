كييف: طائرات أوكرانية بدون طيار استهدفت قاعدتين في قلب روسيا

قال مسؤول أوكراني، إن بلاده استخدمت طائرات بدون طيار «مسيرات» لضرب قاعدتين في قلب روسيا، ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المسؤول، أن االهجوم دمر طائرتين على الأقل في إحدى القاعدتين الروسيتين، وألحق أضرارا بعدة طائرات روسية.

القاعدتان العسكريتان كانتا على بعد مئات الأميال داخل روسيا

وأوضح المسؤول الأوكراني، أن القاعدتين العسكريتين كانتا على بعد مئات الأميال داخل روسيا، مشيرا إلى انطلاق الطائرات بدون طيار، من أراض أوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أشارت في وقت سابق، إلى تعرض قاعدتي «دياجيليفو» و«إنجيلز» الجوية جويتين وسط البلاد، لهجمات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية ما أسفر عن سقوط 3 قتلى في صفوف الجيش الروسي.

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراوسكي، إنه ناقش مع نظيره الأوكراني دينيس شميهال، في محادثة هاتفية هجوم «موسكو» الصاروخي على أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأمس الاثنين، دوت صافرات الإنذار في أنحاء أوكرانيا بما في ذلك العاصمة «كييف»، وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى لجوء عشرات الأشخاص إلى محطة «مترو الأنفاق» بالمدينة.

موسكو: محطة«زابوريجيا» النووية على أرض أصبحت روسية

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن لا يمكن الحديث عن إخراج محطة «زابوريجيا» للطاقة الذرية من سيطرة بلادها أو تسليمها لأي طرف ثالث، مضيفة، لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية، إن المحطة على أرض أصبحت روسية

وأوضحت زاخاروفا، أن روسيا الطرف الوحيد القادر على ضمان سلامة محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي إسبانيا، اعترضت الشرطة المحلية، 3 طرود أخرى تحتوي على عيون حيوانات مرسلة إلى سفارة كييف في مدريد وقنصليتيها في برشلونة وملقة، وأشارت مصادر بالشرطة مقربة من التحقيقات، إلى عدم وجود أي مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال داخل الطرود.

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الأوكرانية، إلى اعتراض الطرود، مضيفة على لسان المتحدث باسمها أوليج نيكولينكو، أن هناك 21 حالة معروفة الآن في 12 دولة.

تكدس نحو 19 ناقلة نفط خام قبالة تركيا بسبب سقف الأسعار

وأمس الاثنين، ومع تطبيق سقف الأسعار على النفط الروسي «60 دولارا»، الذي أقره «الاتحاد الأوروبي» ودول مجموعة الـ7 وأستراليا، تكدست نحو 19 ناقلة نفط خام قبالة السواحل التركية، في انتظار عبور المياه التركية، وفقا لما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.