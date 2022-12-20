مستشار الرئيس للصحة: التدخين من أكبر مسببات الانسداد الشعبي.. «فيديو»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الانسداد الشُعبي الرئوي، مرض ينتج عن تلوث البيئة، والسب الرئيسي المهم هو التدخين، وكلما كانت عدد السجائر أكبر على فترة زمنية أطول كلما كانت فرصة الإصابة بهذا المرض أكبر.

آثار الانسداد الشعبي الرئوي على الرئتين

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هذا المرض ينتج عنه تغيرات في الشعب التي تستقبل الهواء وتقوم بإخراجه، بينها انتفاخ في الرئتين، وفي النهاية صعوبة كبيرة في التنفس.

الانسداد الشعبي الرئوي مرض تراكمي

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هذا المرض تراكمي ويتكون عبر السنوات، وهو ما يؤدي إلى تأثر الجهاز التنفسي بشكل كبير، وهو ما يدفع الأطباء إلى التحذير من عادة التدخين، موضحًا: «لدينا هدف وقائي وهو جعل المدخنين يمتنعون عن التدخين، حتى لا تزيد فرص الإصابة بالمرض، كما أننا نمنع الذي لم يدخن من التدخين، وبالتالي فإن المصابين بالانسداد الشعبي الهوائي المزمن يجب أن يمتنعوا عن التدخين وتقليل التعرض لأي أبخرة أو أدخنة، بعدها يحصلون على العلاج لتحسين الحالة».