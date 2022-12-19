«الصحة» تحذر من التدخين: السبب الرئيسي للإصابة بالانسداد الرئوي

نشرت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي، معلومات مهمة عن مرض الانسداد الرئوي المزمن.

قالت وزارة الصحة والسكان: التدخين هو السبب الرئيسي للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، ولابد من التوقف عن هذه العادة التي تدمر أجهزة الجسم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: مرض الانسداد الرئوي المزمن، هو ثالث سبب للوفاة في العالم، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من الوفيات تكون للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عاما، مؤكدة أن مرض الانسداد الرئوي يؤثر على 329 مليون نسمة أو مايقرب من 5% من إجمالي عدد السكان.

مبادرة صحة الرئة «معاك للأفضل»

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة المشاركة في مبادرة صحة الرئة «معاك للأفضل»، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته، ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج المناسب، موضحة أن الكشف في المبادرة يكون من من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وفي سياق متصل، أعلنت إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، اليوم للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية، مشيرا إلى أن القوافل الطبية تتضمن بعض التخصصات الطبية منها «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية-خدمات الأشعة والتحاليل».

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية من المقرر أن تنطلق في محافظات «القاهرة - الإسكندرية - أسوان - البحر الأحمر».