عاجل.. الحكومة تعلن قرب انتهاء تنفيذ منطقة المال والأعمال في العاصمة الإدارية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أنّ منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، على وشك الانتهاء من تنفيذها، ومن ثم يجب العمل على بدء خطة ترويج وتسويق لهذه المنطقة المتميزة.

التسويق لمنطقة المال والأعمال المركزية CBD

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة جهود الترويج والتسويق لمنطقة المال والأعمال المركزية CBD، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من المسؤولين.

جذب الاستثمار

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برنامج إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا محفزات نجاح مناطق الأعمال المركزية، ومنها العمل على توفير بيئة تشريعية تساعد في جذب الاستثمار لهذه المنطقة، وتوفير الدعم الحكومي وتطبيق السياسات التحفيزية المبتكرة، مع التخطيط الحكومي وتوفير البيئة المؤسسية الملائمة فضلا عن الخدمات الإدارية الفعالة.

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من السياسات التحفيزية في الدول المجاورة وبحث سبل الاستفادة منها.