مدبولي يتابع تنفيذ مبادرة «سكن لكل المصريين»: وفرت وحدات لائقة لمحدودي الدخل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مبادرة سكن لكن المصريين، التي تنفذها الدولة لصالح محدودي الدخل، وفرت وحدات سكنية لائقة لشريحة محدودي الدخل، موضحا أنّ الوحدات تُنفذ داخل مجتمعات سكنية مخططة حضاريا، وتتمتع بتوافر الخدمات المتنوعة.

مبادرة سكن لكل المصريين

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» لمحدودي الدخل، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

وحدات لائقة لمحدودي الدخل

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنّ لقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة الدورية للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، التي تستهدف توفير وحدات سكنية لائقة للفئات من محدودي الدخل، ومتابعة توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية في إطار هذه المبادرة، سعيا لسرعة تسليمها لمستحقيها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة الاهتمام بمتابعة الوحدات السكنية التي يتم إقامتها في إطار المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بعد تسليمها لمستحقيها، من حيث توافر وتشغيل الخدمات المختلفة، وكذا الاهتمام بتنفيذ أعمال الصيانة، وذلك حفاظا على هذه المشروعات التي تم إنفاق مليارات الجنيهات عليها.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض موقف تخصيص وحدات المرحلة الأولى المنفذة لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، وكذا الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من تلك الوحدات، كما شهد الاجتماع استعراض عدد من التيسيرات والمحفزات للموظفين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.