وكيل «طاقة النواب»: تعديلات قانون هيئة قناة السويس يستهدف تنميتها

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون هيئة قناة السويس، والذي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسة أمس الاثنين في المجموع، تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس.

الجبلاوي: التعديلات طالتها كم كبير من الشائعات والأكاذيب

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن هذه التعديلات طالتها كم كبير من الشائعات والأكاذيب على مدار الساعات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن كل ما تردد بشأن بيع قناة السويس أمر منافٍ تماما للحقيقة والمنطق أيضًا.

وأشار «الجبلاوي»، إلى أن الصندوق الذي سيتم انشاءه سيساهم في تطوير مرفق قناة السويس وتعظيم قيمتها وتمكين الهيئة من مواجهة الأزمات والطوارئ، كما إنه سيمكن الهيئة من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.