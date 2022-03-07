«الجبلاوي» ينافس الصين باختراع يغنيك عن «لضم الإبرة وتركيب الزرار»

رحل منذ سنوات وترك خلفه ابتكارًا لم ير النور، لكن شقيقه أعاده إلى الضوء مرة أخرى بالحديث عنه والبحث عن إمكانية تنفيذه، يحكي حسن الجبلاوي، شقيق سعيد الجبلاوي، أن شقيقه عاش عمرة يفكر في ابتكار ماكينة تقوم بوظائف كثيرة، ليست الخياطة فقط بل تركيب الأزرار وعمل العراوي، وذلك في ثمانيات القرن الماضي.

في محل صغير بمدينة كفر الشيخ، قضى «الجبلاوي» أيامًا طويلة يعمل ليل نهار من أجل الانتهاء من هذا الابتكار الذي كان وقتها مهمًا، وبحسب قول شقيقه لـ«الوطن»: «ساعتها كان اختراع مهم وكل الناس كانت بتتكلم عليه».

بداية تنفيذ ماكينة ذات وظائف متعددة

وأشار «الجبلاوي»، أن شقيقه ابتكر ماكينة خياطة وكان لديه طموح وإصرار على تنفيذها وذلك في عام 1984 وانتهى منها بالفعل في 1985 كأول ماكينة من الحديد تقوم بتركيب الأزرار وعمل العراوي: «وقتها الناس اتعجبت من الاختراع ده خصوصا اللي شغالين في مجال صيانة ماكينات الخياطة بالمحافظة».

وأضاف أنه بعد مرور عام على هذا الاختراع الذي كان سابقًا لعصره وقتها، حاول شقيقه أن يصل به إلى جهة تنفيذية في الدولة، وعندما قابل أحد مسؤلي الدولة الذي كان في زيارة لمحافظة كفر الشيخ وقتها، عرض عليه الاختراع فتحمس له وطلب منه تسجيله في أكاديمية البحث العلمي وبالفعل قام بتسجيله.

تكريم المحافظ ومكافأة الألف جنيه

وأوضح «الجبلاوي»، أن شقيقه قابل محافظ الإقليم وقتها، وبعد أن علم بتفاصيل ابتكاره واطلع على براءة الاختراع، منحه مكافأة 1000 جنيه تكريما له، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت، وتابع: «أخويا عاش عمره كله نفسه ينفذ اختراعه، ومات وهو عنده 50 سنة وساب 5 بنات ولغاية دلوقتي اختراعه لم ير النور»، آملا ان يحقق حلم شقيقه بهذه الماكينة التي تعتبر منافس قوي للمنتج الصيني.