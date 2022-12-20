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مدبولي يبحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجي في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية

كتب:

محمد مجدي
02:23 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجي ومتابعة طروحات الأراضي المختلفة.

سبل تحفيز الاستثمار الخارجي

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ اللقاء يهدف إلى بحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجي بأراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة طروحات الأراضي المختلفة، سواء التي تطرح للمستثمرين والمواطنين بالداخل، أو للمصريين بالخارج.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التخصيص المختلفة للأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمتضمنة آليات التخصيص بالطلب، وآليات التخصيص بنظام البيع بالحصة العينية والنقدية، وآليات التخصيص بنظام خصم المستحقات، وآليات التخصيص بالدولار من الخارج.

وأوضح الدكتور وليد عباس، النظام الخاص بكل آلية وكيفية تقديم المستثمر الطلب الخاص به أو حتى الشركات الراغبة في الاستثمار، إضافة إلى موقف الأراضي المتوقع بيعها خلال الفترة المقبلة، كما استعرض موقف الأراضي الجاهزة للطرح، والمدن المتوافر بها، وآليات طرحها.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.