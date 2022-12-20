رئيس الوزراء العراقي: وضعنا مكافحة الفساد المالي والإداري على رأس أولوياتنا

قال محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي: «من الضروري التركيز على قطاع الخدمات وتطويره واعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد في دولنا ومنطقتنا، بالإضافة إلى معالجة مشكلة البطالة بتنمية القطاع الخاص وتحسين ظروف العمل وتوفير الضمانات اللازمة للعاملين».

وأضاف «السوداني»، خلال كلمته بمؤتمر بغداد الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية: «وضعنا مكافحة الفساد المالي الإداري في صلب أولوياتنا، وبدأنا عمليًا حملة مكافحة الفساد بدءً من أعلى المستويات»، مطالبًا الدول الشقيقة والصديقة مساعدتنا في استيراد أموال العراق المنهوبة والمهربة، وتسليم المطلوبين الذين يتخذون من هذه الدول محل إقامة لهم.

واستطرد: «الحكومة العراقية تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في العراق من حيث التشريعات والإجراءات والضمانات لتمكين المستثمرين من دخول أسواقنا والإفادة من الفرص الكبيرة فيها»، مضيفًا أن البيئة الاستثمارية الملائمة بحاجة إلى استقرار الأمن، وقد حققنا ذلك في العراق بعد الانتصارات الكبيرة على فلول الإرهاب والجماعات التكفيرية.