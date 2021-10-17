مجلس النواب يفتح ملفات الفساد المالي والإداري في اتحاد الكرة

بدأ مجلس النواب فتح ملفات الفساد المالي والإداري بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة لاتحاد الكرة أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

اجتماع عاجل

وتعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدا الإثنين، اجتماعا عاجلا لمناقشة طلبات الإحاطة، إذ قررت اللجنة استدعاء وزير الشباب والرياضة لحضور الاجتماع غدا، وتتضمن طلبات الإحاطة مناقشة إنفاق مسئولي اتحاد الكرة مبالغ تصل إلى نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لاعلاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ على الإطلاق.

ملفات الفساد في اتحاد الكرة

وتناقش اللجنة أيضًا طلب إحاطة حول عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، وذلك بعد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، وتناقش اللجنة طلب الإحاطة بشأن عدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الإفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة إلى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

توصيات و تقارير منتظرة

ومن المنتظر، أن تقوم لجنة الرياضة بمجلس النواب في نهاية الاجتماع غدا، بإصدار توصيات ورفع تقرير إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، وتصل التوصيات إلى حد إبلاغ الجهات القانونية لمحاسبة أي مسئولين عن إهدار أي مال عام، أو العقاب ضد أي فاسد بالاتحاد خاصة مع اقتراب اجراء الانتخابات لاختيار.

لجنة الرياضة

و تضم لجنة الرياضة بمجلس النواب في التشكيل الذي جرى انتخابه في دور الانعقاد الأخير، والذي سوف يناقش ملفات الفساد المالي في اتحاد الكرة، كل من النائب محمود حسين رئيس اللجنة، سامر التلاوي، حسام غالي و حازم إمام.