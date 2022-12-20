«التعليم»: استبعاد 6 أسئلة من امتحان «العربي».. أبرزها المرادفات والتضاد

وجه مكتب تنمية مادة اللغة العربية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للموجهين على مستوى الجمهورية، بتعليمات جديدة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادة اللغة العربية، مؤكدا ضرورة التأكيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، والتأكيد على سؤال القصة لجميع المراحل التعليمية.

الأسئلة خالية من التواريخ والمرادفات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أن تكون الأسئلة بمادة اللغة العربية بامتحانات الفصل الدراسي الأول خالية من «من القائل؟ - التواريخ - المرادفات - الجمع- المفرد - التضاد»، مع ضرورة المتابعة الفنية لجميع الامتحانات، مع كتابة تقرير مفصل لكل صف دراسي.

كتابة تقرير مفصل لكل صف دراسي

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بالتأكد من مواصفات الورقة الامتحانية والالتزام بها في جميع مراحل التعليم والمتابعة من المختصين، إضافة إلى المتابعة الفنية الفعالة لجميع الامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية، في خطابها، بالتأكيد على واضعي امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المراحل بطبعة الكتاب للعام الدراسي الحالي 2022-2023.