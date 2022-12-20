التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي دون «أوبن بوك» وورقة مفاهيم

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، مصير نظام الأوبن بوك، وورقة المفاهيم بامتحانات نصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي العام، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عقدها يوم 14 يناير المقبل.

عدم السماح بدخول الكتب إلي لجان الامتحانات

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا نية لدى الوزارة بالسماح بدخول الكتب إلى لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، أي أن الامتحانات لن تكون بنظام الأوبن بوك كما كان معمولا بها في سنوات سابقة.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة لن تطلب من المديريات والإدارات التعليمية توفير أوراق مفاهيم للمواد في امتحانات الصفين الأول والثاني، مشيرا إلى أن الامتحانات في كل المواد، لن تكون أوبن بوك، ولا أوراق مفاهيم.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023 للنقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية، على النحو التالي:

- موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.. السبت الموافق 6 مايو 2023.

- موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

-موعد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2022.. السبت الموافق 10 يونيو 2023.