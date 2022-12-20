«رؤى» طفلة مصابة بفشل في النخاع وتحتاج جراحة عاجلة.. ووالدها: بتتعذب قدامي

بين دموع حزن وألم وشعور بعدم القدرة، وفقدان أبسط مقومات الحياة، تعيش الطفلة رؤى حمزة، من المنوفية، يحيط بها المرض من جميع الاتجاهات، تشعر بالرغبة في التحليق في السماء، ولكن تخونها قدرتها على فعل ذلك، تتمنى الشفاء العاجل لنفسها، ولكن لا تمتلك سوى الاستسلام للأمر الواقع، في انتظار فرصة تساعدها على مواصلة الحياة مثل باقي الأطفال في عمرها.

تفاصيل مرض الطفلة رؤى في المنوفية

وكشف حمزة أبو الروس، والد الطفلة رؤى، المصابة بمرض فشل في النخاع، تفاصيل مرض ابنته ذات الـ 7 سنوات، موضحا أنها تعاني من المرض منذ حوالي عام ونصف، مشيرًا إلى أن الأطباء أكدوا أن هذا المرض مكتسب وليس سببه الوراثة، وأنهم اكتشفوا المرض بعد إجراء العديد من الفحوصات الطبية إثر ظهور نقاط باللون الأزرق والأحمر على جسمها.

وأضاف «أبو الروس»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن ابنته تحتاج إلى عملية زراعة نخاع، موضحًا أنه وباقي الأسرة حاولوا التبرع للطفلة الصغيرة بجزء من النخاع الخاص بهم، ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل؛ وذلك لعدم حدوث توافق مع نخاع «رؤى»، الأمر الذي جعلها بحاجة إلى إجراء عملية جراحية خارج مصر بتكلفة 4 ملايين جنيه تقريبا.

والد رؤى: يشوفها بتتعذب قدام عنيا

وعبر والد رؤى عن حزنه الشديد لمرض ابنته، «بشوفها بتتعذب قدام عيني ومش قادر أعملها حاجة»، مناشدا الجميع والمسؤولين بقطاع الصحة بالتدخل وتبني حالة ابنته، مؤكدًا أنه لديه يقينًا شديدًا بشفاء ابنته عاجلًا أم آجلً،ا وأن الدمع لم يُخلق لامرئ عبثًا، وأن الله أدرى بلوعة الحزن، وسيشعر هو وابنته بالجبر عن قريب.