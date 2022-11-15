إنقاذ طفلة تعاني من مرض نادر بمستشفى بنها التخصصي: أول حالة في مصر

نجح فريق طبى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها، في إنقاذ حياة طفلة عمرها الآن 6 أشهر تعانى من مرض غريب ونادر، يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي اسمه Buccopharyngeal atresia.

حالة من ضمن 10 حالات في العالم

بحسب بيان أصدرته مستشفى الأطفال ببنها، أن هذا المرض نادر جدا ويصعب تشخيصه علاوة على أنها أول حالة في مصر، وهى حالة من بين 10 حالات مصابة بهذا المرض على مستوى العالم وأن تشخيص هذا المرض نادر جدًا ويسمى Buccopharyngeal atresia يشكل خطورة على الرئة والأنف والأذن و الحنجرة.

أوضح بيان المستشفى أن أم الطفلة توجهت بها عدد من المستشفيات بجود خبراء من أمريكا وأوروبا ولم يتم التعامل معها.

تشكيل فريق للحفاظ على الطفلة

وفي النهاية حضرت بالطفلة إلى مستشفى الأطفال ببنها، وجرى تشكيل فريق من تخصصات مختلفة «حديث الولادة وجراحين وأنف وأذن وحنجرة وعناية مركزة وتغذية»، للتعامل مع الحالة على مدار 6 أشهر كل له دوره المنوط به للحفاظ على حياة الطفلة مع تذليل ومواجهة كل الصعوبات.

وعلى مدار الـ 6 أشهر ترى الأم معاناة الطفلة في التنفس تارة، وفي الرضاعة تارة أخرى وتم إجراء جراحتين لها بالمستشفى وكل جراحة منهم كادت تقف أنفاس الجراحين أكثر من مرة.

وأخيرا بدأت الطفلة تتعافى وترضع بشكل طبيعى جدا، وفصلها من على كل الأجهزة المساعدة للقلب وللتنفس وسط فرحة عارمة من كل أعضاء الفرق المتعاونة.