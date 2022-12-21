اللهم بلغنا رمضان.. استطلاع هلال جمادي الآخر بعد غد الجمعة

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادي الآخرة، لعام 1444 هجريًا، مساء يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر إعلان النتيجة عقب صلاة المغرب بنحو نصف ساعة.

ومن المعتاد أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال الشهر الهجري الجديد في مغرب كل يوم 29 من الشهر الهجري، حيث يثبت من خلال الرؤية الشرعية إما عدم رؤية الهلال الجديد، ومن ثم تكتمل أيام الشهر 30 يوما.

موعد شهر رمضان 2023

أما في حالة رؤية الهلال، فإنه يتم إعلان بدء الشهري الهجري الجديد، حيث إنه في حالة ثبوت رؤية هلال جمادي الآخرة في مساء الجمعة المقبل، فإن بداية الشهر الهجري الجديد يكون يوم السبت، وبذلك يتبقى على شهر رمضان المبارك 3 أشهر، أي نحو 90 يومًا.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن في بيان له أن بداية شهر رمضان 2023 سوف تكون يوم الخميس 23 مارس 2023، وينتهي يوم الجمعة 21 إبريل 2023، ومع ذلك تبقى الرؤية الشرعية للهلال هى المؤكدة للموعد النهائي للشهر المبارك.