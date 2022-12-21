وكيل مجلس النواب يستقبل وفدا من نظيره الليبي

استقبل المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، وفدا من مجلس النواب الليبي برئاسة فوزي الطاهر، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، وذلك بمقر مجلس النواب.

ضم وفد مجلس النواب الليبي، كل من: فوزى الطاهر - النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، وعز الدين عبد السلام عطية، وزايد هيبة، وطارق أبو بكر، وصباح جمعة محمد، وعلى محمد حسن أبو زريبة، وسعد عبد القادر، وبدر على سليمان، وعيسى محمد السنوسى، وسلطنة مسعود أبو بكر، وإدريس عبد الله إدريس، وأبو صلاح عبد السلام، ومحمد معتوق، وعبد السلام محمد عبد السلام.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد استقبل مطلع شهر ديسمبر الجاري، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إذ أكد المستشار حنفى جبالي، على العلاقات التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والليبى الشقيقين، مؤكدا أن الموقف المصري يرتكز بالأساس على حق الليبيين فى الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضي الليبية.

وشدد على دعم مصر لمجلس النواب الليبى للاضطلاع بدور رئيسي في العملية السياسية بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة المُنتخبة التي باستطاعتها القيام بدور في قيادة الحوار الليبي، للوصول إلى توافق حول المسار الدستور في أقرب وقت ممكن، كما أكد على دعم مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وأكد أن مصر تعمل مع جميع الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، مُشددا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، في وقت سابق، على اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء مع المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مصر عبر تاريخها كانت ومازالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا.

كما أكد رئيس مجلس النواب الليبى، على تقديره للمواقف الشجاعة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبى فى وطن مُوحد بعيدا عن التدخلات الخارجية.