بدء مناقشات تعديل قانون الرياضة في مجلس النواب

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية.

وقال النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، إن الحوار المجتمعي يهدف للوصول لصياغة ترضي جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، من خلال الاستماع للمعنيين وأصحاب الرؤى للوصول لصيغة لخدمة الرياضة المصرية، في إطار المواثيق الدولية، والتوافق بين الجهات المعنية يصب فى إطار التشريع.

مراعاة كافة التفاصيل المتعلقة بالرياضة

وقال النائب عمرو السنباطي، إن التعديلات هامة لكن لابد أن نراعى حال التعديل أننا نقر تشريع لسنوات عديدة حتى لا يتم تعديل القانون بعد فترة زمنية بسيطة ومن ثم يجب أن يتم مراعاة كافة التفاصيل المتعلقة بالرياضة، متمنيا أن يكون فصل الاستثمار مدرج ضمن التعديلات، لأن المستقبل في هذا الفصل.

وقال كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، إن هناك حالة من التوافق بشأن التعديلات، لافتا إلى أن من حق الجمعية العمومية في اختيار قراراتها وهذا وضع طبيعي، مطالبا عودة اللائحة الاسترشادية، متسائلا هل الشركات هى التي تدير الرياضة أم الأندية الاحترافية؟.

التعديلات فرصة لمعالجة هذه السلبيات والقضاء عليها

وتابع: «اشتركت في وضع القانون أكثر من مرة، وكان هناك تقريبا 300 شخص من المنظومة الرياضية مشاركين فى وضع القانون».

ومن جانبه، انتقد النائب درويش مرعى، سير العمل ووجود بعض السلبيات بالمنظومة، مطالبا بضرورة تعديلها، مؤكدا أن التعديلات فرصة لمعالجة هذه السلبيات والقضاء عليها.

وفى ذات الصدد، أشاد عماد رمضان، أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية بتواجد ممثل لذوي الهمم بالمجالس الرياضية.