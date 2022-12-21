إصابة عامل بطلق ناري بسبب خلافات عائلية بقنا

شهد مركز أبو تشت بمحافظة قنا، وتحديداً قرية الحسينات، اليوم الأربعاء، إصابة شخص بطلق ناري بسبب خلافات عائلية، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتباشر الجهات المعنية التحقيق في الحادث.

بلاغ بالحادث من غرف العمليات

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة شخص يدعى خالد عيسى كمال الدين، 45 عاما، بطلق ناري، في تجدد خلافات عائلية بين عائلتي السليمية والشمندية، مما تسبب فى تبادل إطلاق الأعيرة النارية داخل قرية الحسينية مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا واستمرت حتى وقعت الإصابة.

وعلى الفور تم توجيه سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات.

يذكر أن الجهات الأمنية فى محافظة قنا تجرى العديد من الحملات التفتيشية على حاملى الأسلحة النارية بدون ترخيص.