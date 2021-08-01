مدير أمن قنا الجديد: مواجهة الخصومات الثأرية وضبط الأسلحة أهم أولوياتي

أكد اللواء مسعد أبوسكين، مدير الأمن الجديد بمحافظة قنا، أن القضاء على الخصومات الثأرية، ووقف نزيف الدم وضبط الأسلحة غير المرخصة، وتحقيق الانضباط في الشارع القنائي، يأتي على رأس أولوياته.

وقال «أبو سكين»، في أول جولة له بمركزي قنا ونجع حمادي، «من خلال خبرتي في العمل في محافظة قنا أكثر من مرة، فإن الخصومات الثأرية تعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع القنائي، وتتسبب في نزيف دماء مستمر، وما يتبع ذلك من رواج الاتجار في الأسلحة غير المرخصة، وهو ما سيتم مواجهته بكل قوه على جهتين، الأولى العمل على إنهاء أكبر عدد من الخصومات الثأرية عن طريق الصلح، والثانية المواجهة القوية لمعاقل تجار الأسلحة الذين يمدون أصحاب الخصومات الثأرية بالأسلحة النارية».

وأشار إلى الارتباط الوثيق بين تجار المخدرات والأسلحة النارية، حيث سيتم تنظيم حملات مستمرة لضبطهم.

وأضاف أن تحقيق الانضباط في الشارع القنائي يعد دورًا مهما تطلع به وزارة الداخلية، سواء من خلال إزالة التعديات على أرصفة الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المرافق العامة، مشيرًا إلى الأهمية القصوى فى الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتعاون مع الجهات المختلفة.

وقال «أبوسكين»، أن المواطن يحظى باحترام كامل في تعامله مع جميع الجهات التابعة للوزارة، ويتم تسهيل إنهاء جميع الخدمات في أسرع وقت.