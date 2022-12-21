وزير التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لا تحتاج لورق منفصل

كلف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للمناهج، بمخاطبة مستشاري المواد لإرسال تعليمات إلى موجهي عموم المواد الدراسية على مستوى المديريات، بأن تكون أسئلة اختبار من متعدد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تتفق مع مواصفات الورقة الامتحانية، وإجابة كل سؤال في «خطوة أو اثنين».

وقال وزير التربية والتعليم عبر جروب «حوار مجتمعي تربوي» على تطبيق واتساب: «علمتني الإدارة إنه لا تفاوض في هدف، ولكن يمكن التفاوض في تحقيقه، وهذا ما أقوم به الآن».

الوزير يحسم الجدل الدائر

وحسم الوزير الجدل الدائر حول موضوع «الورقة البيضاء» لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، في ظل مطالب أولياء الأمور بتوافر أوراق بيضاء مع الطالب يستخدمها كمسودة، قائلا إن الطالب سيتسلم ورقة أسئلة للجزء المقالي في الامتحانات، ومن ثم يتسلم كراسة إجابة، وبالتالي ليس في حاجة إلى ورق منفصل زيادة.

أضاف: «أرجوكم بلاش قلق ولازم تعرفوا أنهم أولادنا، والمهم أنهم يتعلموا ويستفيدوا علشان ينفعوا نفسهم في المستقبل».