وزير التعليم يهنئ الطلاب باليوم العالمي للغة العربية: جسر تواصل بين الثقافات

هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، المعلمين والطلاب، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الموافق اليوم 18 ديسمبر، قائلا: «اللغة العربية أحد أركان التنوع الثقافي للبشرية، وإحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم، إذ يتكلمها يوميا ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان العالم».

اليوم العالمي للغة العربية

وقال وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الخاص على فيس بوك: «إنّنا إذ نحتفي باليوم العالمي للغة العربية للتأكيد على دورها التاريخي في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، وإسهاماتها المتعددة في المعرفة والعلوم، وتعزيز الهوية، والتنوّع الثقافي، والحوار والسلام العالمي، نود الإشارة إلى بذل وزارة التعليم جهودا كبيرة لخدمة اللغة العربية وإبراز مكانتها، حيث تواصل العمل على تطوير مناهج اللغة العربية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات اللغوية في المناهج الدراسية، وتعزيز مهارات الفهم القرائي للطلبة من خلال القراءة والكتابة».

وأضاف حجازي: «تنظم الوزارة مسابقات وفعاليات خاصة بالخط العربي واللغة العربية، وتحرص على علاج صعوبات تعلم اللغة العربية، التي تعتبر أم الصعوبات للمواد الدراسية المختلفة، وكذلك الاهتمام بمواد الهوية القومية واللغة العربية لطلاب المدارس الدولية، ومشكلات الازدواج اللغوي بين العامية والفصحى، وتضمين مقياس اختبار المعلمين الجدد مكون اللغة العربية».