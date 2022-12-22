تفاصيل إنشاء أول مركز إغاثة وطوارئ متصل بالقمر الصناعي في مطروح

يسابق جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، الزمن لإنشاء أول مركز إغاثة وطوارئ متصل بالقمر الصناعي على أرض محافظة مطروح، لمجابهة جميع أنواع الطوارئ بكفاءة تامة، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية بالدولة، وباستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لدعم استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية.

يأتي ذلك من خلال التنسيق المتواصل بين جميع الأجهزة المعنية بالدولة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في التعامل الفوري، مع جميع أنواع الأحداث الطارئة والسيطرة عليها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات.

خدمات مركز الطوارئ للمواطنين

وقال اللواء آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مردود منظومة العمل في مركز الطوارئ سينعكس على المواطن في سرعة الاستجابة لمختلف الخدمات، وجرى تطبيق خدمة جديدة تمكن شركات المياه من متابعة ضغط المياه، وبالتالي عند حدوث انفجار أو أعطال في أي ماسورة يستطيع المواطن المتابعة مباشرة، وبالتالي سرعة الاستجابة ومعالجة العطل وكذلك محولات الكهرباء يتم متابعتها مؤشراتها مباشرة من خلال وزارة الكهرباء.

رؤية مشروع مركز الطوارئ

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن مصر نسقت مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، لامتلاك قمر صناعي «طيبة 1» لتلبية احتياجات مصر في هذا المجال، ويتم تشغيله والتحكم فيه بأياد مصرية خالصة ويخدم الجهات الحكومية، وتقديم خدمة الاتصالات لقطاع البترول وتأمين الاتصالات لرجال الأمن، وإنشاء منظومة متكاملة توفر إدارة متزامنة للأزمات.

وأشار إلى أن الهدف من مركز الإغاثة أن تكون هناك منظومة متكاملة على مستوى المحافظة حالة حدوث طارئ لأحد المواطنين أو لمجموعة من المواطنين لأنه كان يتعين على أي مواطن أن يتصل بالجهات المختلفة المسؤولة عن هذا البلاغ، فكان على المواطن الاتصال بأكثر من جهة وعلى هذه الجهات إبلاغ الجهة المختصة بهذا البلاغ الذي يستغرق وقتا ومجهودا ويؤثر على سرعة الاستجابة اللازمة لتحريك الموارد البشرية والآلات اللازمة.

إغاثة المواطنين

وأوضح أن أهمية ربط غرف العمليات المركزية ومنها مركز التحكم للطوارىء والإغاثة في محافظة مطروح لتقديم خدمات الطوارئ والسلامة العامة والخاصة بالدواوين والهيئات والوزارات المختلفة مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، تكمن في التعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها، وذلك من خلال استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والرقمية التي تساعد حاليًا في سرعة أداء الخدمات ودقتها، وإغاثة أي مواطن يتعرض لأي حالة طارئة، مثل شخص مفقود في الصحراء حيث سيتم تحديد موقعه على القمر الصناعي والتحرك آلية من خلال الأجهزة المعنية وإغاثته وإنقاذه.