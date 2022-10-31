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السيسي يفتتح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ بالمقطم

كتب:

محمد أبو عمرة
09:48 ص | الإثنين 31 أكتوبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

قال السفير بسام راضي، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجهورية أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يُعد إنجازًا تاريخيًا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات، بما يضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة بمختلف أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

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