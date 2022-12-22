«الدراسات الإفريقية»: سد «جوليوس» التنزاني يؤكد دعم مصر لتنمية دول القارة

قال الدكتور أحمد عبد الدايم، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية، إن مشروع «جوليوس نيريري»، يعتبر نموذج من نماذج دعم الدولة المصرية، لعملية التنمية الإفريقية.

صة نجاح مصرية خالصة

وأضاف «عبد الدايم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تغطية خاصة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا المشروع تحديدا يعد قصة نجاح مصرية خالصة، تحسب للإدارة المصرية، بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية.

وتابع، أن الرئيس السيسي اهتم بالمشروع وتطوراته ومستجداته، وذلك لأنه سيحقق التنمية المرجوة منه لإحدى دول حوض النيل الشقيقة، وهي دولة تنزانيا.

التعاون المصري الإفريقي من أجل التنمية

واستكمل، أن هذا المشروع يعد أبرز نموذج على التعاون المصري الإفريقي من أجل تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينفي ما تروجه إثيوبيا منذ بداية أزمة سد النهضة، أن مصر لا تريد التنمية لإثيوبيا، وهو كلام غير صحيح على الإطلاق بدليل ما حدث في تنزانيا.

وأكد أن سد جوليوس نيريري، قصة نجاح مصرية، إذ تم إنجازه في وقت قياسي بعدما تم بدء العمل فيه عام 2019، وسط أزمات ومعوقات كثيرة أبرزها تداعيات أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية.