رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بدمنهور

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بدمنهور، وكان في استقبال فضيلته الدكتورة نادية خميس الحناوي، عميدة الكلية، والدكتور كمال سيد أحمد العبد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين بالكلية.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ للاطمئنان على سير العمل بها وانتظام العملية التعليمية ومدى جاهزيتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس

وعقد رئيس جامعة الأزهر لقاء مفتوحًا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية شدد خلاله على الالتزام باللغة العربية الفصحى والاهتمام بها في العملية التعليمية؛ كونها لغة القرآن الكريم ووعائه والحفاظ عليها حفاظ على الهوية، ووجه بأهمية الاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، واستمع رئيس الجامعة إلى الطلبات التي طرحتها الدكتورة نادية خميس الحناوي، عميدة الكلية، حول إدراج مباني بالكلية ضمن خطة الجامعة في المرحلة المقبلة (إحلال وتجديد) ووعد رئيس جامعة الأزهر بدراسة جميع الأمور التي تم طرحها عقب عودته لمكتبه في إدارة الجامعة بالقاهرة، مؤكدًا سعيه الدائم والمستمر للمساعدة في ضوء القوانين المنظمه لذلك.

الاستعداد للامتحانات

ووقف رئيس جامعة الأزهر مع إدارة الكلية على مدى جاهزيتها لبدء امتحانات التخلفات التي سوف تبدأ في الأول من شهر يناير القادم 2023م، وتستمر لمدة أسبوع يعقبها بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم السبت الموافق 8 يناير 2023.

في ختام اللقاء وجهت إدارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بدمنهور محافظة البحيرة الشكر والتقدير لرئيس الجامعة؛ لجهوده المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.