تنظيم 9 رحلات توعية سياحية لطلاب مدارس سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج تنظيم عدد 9 رحلات توعية سياحة لـ500 طالب وطالبة في 20 مدرسة من مختلف القرى والمدن، نفذتها الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، في الفترة من منتصف أكتوبر الماضي وحتى منتصف ديسمبر الجاري.

استمرار برامج توعية الطلاب

يأتي ذلك ضمن برنامج التوعية السياحية لطلاب المدارس، والذي أعدته المحافظة بواقع رحلة كل أسبوع، حتى شهر أبريل العام المقبل؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس.

ندوات لتوعية الطلاب

ومن جانبه، قال أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، إنه تم كذلك تنظيم عدد من الندوات التوعوية حول السياحة في سوهاج بإدارتي المنشاة والمراغة التعليمية، مشيرا إلى أن تلك الندوات استهدفت 1200 طالب بعدد 12 مدرسة حتى الآن، لافتا إلى استمرار ندوات التوعية السياحية بالمدارس حتى نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك في إطار خطة المحافظة للتنمية السياحية المستدامة 2030، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس وكافة فئات المجتمع.