سوهاج تواصل تنظيم رحلات التوعية السياحية لطلاب المدارس

نظمت محافظة سوهاج ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، برنامجا للتوعية السياحية لطلاب المدارس، يشمل 27 رحلة سياحية بنطاق المحافظة، بواقع رحلة أسبوعية يوم الجمعة، بداية من منتصف أكتوبر الماضي، وحتى أبريل المقبل.

تنظيم رابع رحلات اليوم الواحد ضمن فعاليات البرنامج

وأوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بمحافظة سوهاج، أنه تم تنظيم رابع رحلات اليوم الواحد ضمن فعاليات البرنامج أمس الجمعة، لـ 50 من طلاب مدارس طهطا، إذ قاموا بزيارة معبد أبيدوس بمركز البلينا.

البرنامج يشمل العديد من الأنشطة التفاعلية

وأضاف «المصري»، أن البرنامج يشمل أيضا العديد من الأنشطة التفاعلية من ندوات توعية سياحية، وورش عمل بالمحافظة؛ لنشر الوعي السياحي والأثري بين المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة للتنمية السياحية المستدامة 2030، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع.