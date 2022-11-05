رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

سوهاج تواصل تنظيم رحلات التوعية السياحية لطلاب المدارس

كتب:

فهد فكري بلوم
02:08 م | السبت 05 نوفمبر 2022
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

نظمت محافظة سوهاج ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، برنامجا للتوعية السياحية لطلاب المدارس، يشمل 27 رحلة سياحية بنطاق المحافظة، بواقع رحلة أسبوعية يوم الجمعة، بداية من منتصف أكتوبر الماضي، وحتى أبريل المقبل.

تنظيم رابع رحلات اليوم الواحد ضمن فعاليات البرنامج

وأوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بمحافظة سوهاج، أنه تم تنظيم رابع رحلات اليوم الواحد ضمن فعاليات البرنامج أمس الجمعة، لـ 50 من طلاب مدارس طهطا، إذ قاموا بزيارة معبد أبيدوس بمركز البلينا.

البرنامج يشمل العديد من الأنشطة التفاعلية

وأضاف «المصري»، أن البرنامج يشمل أيضا العديد من الأنشطة التفاعلية من ندوات توعية سياحية، وورش عمل بالمحافظة؛ لنشر الوعي السياحي والأثري بين المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة للتنمية السياحية المستدامة 2030، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع.

اقرأ المزيد:

وزير الآثار يعقد اجتماعا لمناقشة ملف تعزيز الوعي السياحي لدى الأطفال والكبار في مصر

سوهاج تستقبل القافلة التوعوية لتنمية الوعي السياحي والأثري

4 جلسات متخصصة بمؤتمر الوعي السياحي وبناء القدرات البشرية

برنامج لنشر الوعي السياحي والأثري بالدقهلية احتفالا بعيدها القومي
بقلم فهد فكري بلوم