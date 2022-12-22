صحفية من باريس لـ قناة القاهرة الإخبارية: عمال السكك الحديدية لهم مطالب تتجاهلها فرنسا

قالت الكاتبة الصحفية من باريس، فابيولا بدوي، إن الإضرابات في فرنسا ليست جديدة، وإضرابات السكك الحديدية تحدث كل عام.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة القاهرة الإخبارية، أنه ربما تكون هذه الإضرابات هي الأكبر بمعنى أنه في عام 2019 كان هناك إضراب كبير، ولكن الخطة التي كانت موضوعة لم تجعل الفرنسيين يشعرون بهذا الإضراب، و«يسافر 1 من 4 ممن هم حجزوا فعليا، وفي 2019 كان يسافر 2 من 4، واليوم 1 فقط من 5 يستطيع السفر، وكانت الأمور تسير بشكل أفضل».

وتابعت: «الحكومة الفرنسية تناشد اليوم الجميع لتخفيف الإضرابات بسبب هذه الإضرابات المتكررة، حيث يشعر العاملون في السكك الحديدية بالضيق لأسباب كثيرة ليس فقط منها الراتب، وتتجاهل الحكومة هذه المطالب، ويشعرون أن تجاهلهم هو سوء معاملة، ويطالبون أن يكون سن المعاش أصغر من الجميع لأنهم بسبب عملهم وتركيزهم طوال اليوم يوضعون تحت ضغط شديد، لذلك لا يستطيعون إكمال سن المعاش العادي».