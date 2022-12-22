ناقد سينمائي يوضح لقناة القاهرة الإخبارية الفرق بين الرواية والسينما

قال أحمد سعدالدين، الناقد السينمائي، إن عمر السينما يقترب من 127 سنة، ولكن لابد أن نعرف أن السينما في بدايتها قامت على العمل الروائي لأنها في النهاية تحكي «حدوتة»، وهي موجودة في الرواية، إلا أنها متواجدة منذ أكثر من 2000 عام.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العلاقة الأساسية موجودة بين السينما والرواية لكن هناك فارق بينهما، فالرواية لها محددات أساسية، أولها أن قارئ الرواية لابد أن يجيد القراءة والكتابة حتى يقرأها، والقارئ هو المخرج الأول للرواية لأنه يتخيل الشخصيات والأحداث، أما السينما فهي محدد آخر فلا وجود لخيال المشاهد فيرى العمل صوت وصورة.

وتابع: «هناك فارق بين النص الروائي أي القصة الموجودة والتي لها بداية ووسط ونهاية، ولكن في السينما هناك قصة وسيناريو وحوار فهذا هو الفارق الكبير، فالقصة والسيناريو والحوار من الممكن أن تأخذ روح الرواية كلها».