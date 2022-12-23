تحذير من تناول أدوية سيولة الدم دون استشارة طبية.. «بلاش تخاطر بصحتك»

تتعدد استخدامات أدوية السيولة لعلاج الأمراض المختلفة، بينها أمراض القلب والدم وغيرها، ولكن يجب تناولها بجرعات محددة وتحت إشراف الطبيب المتخص، حتى لا يتسبب الإفراط في استخدامها لمضاعفات تضر الجسم لأنها ذات خطورة عالية، بحسب الدكتور أحمد ثروت، جراح قلب.

تفاعلات أدوية السيولة

وقال جراح القلب لـ«الوطن»، إن أدوية السيولة سلاح ذو حدين، لأنها تجعل المريض عرضة للنزيف بدرجة ربما تهدد حياته، وهذا يرجع إلى تفاعلها مع أدوية أخرى، خاصة المسكنات، ما يزيد من قوتها وقدرتها على تسييل الدم بدرجة قد تعرض المريض للنزيف.

نصائح عند تناول أدوية السيولة

ونصح «ثروت» المرضى الذين يتناولون أدوية السيولة، بالحذر واتباع عدة تعليمات عند استخدامها أبرزها:

- عدم تناول أي أدوية بشكل عشوائي مع أدوية السيولة، وخاصة المسكنات.

- عمل تحليل سيولة بشكل منتظم ودوري، وتحديدا للمرضى الذين يأخذون عقار «وارفارين» أو«كومادين».

- قياس ضغط الدم بشكل دوري، حيث أن ارتفاعه يزيد من احتمالات النزيف للمرضى الذين يتناولون أدوية السيولة.

علامات زيادة سيولة الدم

كما كشف «ثروت» عن عدة علامات تشير إلى ارتفاع مستوى السيولة في الدم، مثل ظهور بقع زرقاء في أماكن مختلفة بالجسم، أو حدوث نزيف من الفم أو الأنف أو العين أو مع التبول أو التبرز أو من الرحم عند النساء، بالإضافة للقيء الدموي، والذي يعتبر أخطر علامات ارتفاع السيولة في الدم، إلى جانب تغير لون البراز إلى الأسود مع رائحة كريهة.

وأكد جراح القلب، أنه في حال وجود أيا من علامات ارتفاع السيولة بالدم يجب الرجوع للطبيب المعالج فورا.