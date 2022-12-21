5 مخاطر على صحتك تسببها الوجبات السريعة منها الإصابة بالسرطان

قالت الدكتور لمياء لطفي، أستاذ التغذية بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، إن الكثير من المواطنين يفرطون في تناول الوجبات السريعة في فصل الشتاء والفصل، وهو أمر بالغ الخطورة على صحتهم.

وأضافت لمياء لطفي في تصريحات لـ«الوطن» أن تلك الوجبات تسبب في إصابة الفرد بـ 5 أمراض منها الإصابة بالسرطان وتضم تلك الوجبات، «الدجاج المقلي، والبطاطس المقلية، والبرجر، والبيتزا ، ورقائق البطاطس، والباستا، علاوة على تناول البسكويت، والكيك، والكولا»، وجميعها من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والنشويات، والسكريات.

5 مخاطر تسببها الوجبات السريعة

وأوضحت لمياء لطفي، أن الوجبات السريعة لها 5 مخاطر على صحة الفرد، منها رفع نسبة السكر في الدم، وضغط الدم، وتزيد من معدل السمنة بجسم الإنسان، علاوة على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان.

الوجبات السريعة فقيرة للمكونات الغذائية

وتضيف الدكتورة «لمياء»، إن الوجبات السريعة تحتوي على العديد من الأطعمة المصنعة، ونسب عالية من الكربوهيدرات، والدهون، والسكريات، وهي أشياء تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض السابق ذكرها، مشيرة أن الوجبات السريعة أطعمة فقيرة للغاية من حيث المكونات الغذائية، وهو الأمر الذي يؤدي للإصابة بالسرطانات لدى من يتناولها، ولذا يجب عدم تناول تلك الأطعمة حفاظاً علي الصحة ونشر الوعي.