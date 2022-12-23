بعد رسالة عتاب.. شاب يعتذر لسيدة عبر «فيس بوك» بسبب «ركنة عربيته»

عتاب بكلمات راقية كُتب في ورقة بيضاء صغيرة، ووضعت على زجاج السيارة الأمامي ليراها صاحبها، الورقة احتوت على كلمات تعبر فيها سيدة عن ضيقها نتيجة تصرف صاحب سيارة، بعد أن ركنها في مكان تعذر معه خروج السيدة وأولادها في ذلك اليوم.

ووذكرت السيدة، في عتابها أن سيارتها كانت متواجدة داخل شركة المياه والصرف الصحي بطوخ بمحافظة القليوبية، ورغم ذلك لم يرها صاحب السيارة وركن سيارته أمام مخرج السيارات، وجاءت كلمات العتاب في الرسالة قائلة: «السلام عليكم.. واضح جدًا من البوابة إن في سيارة راكنة بالدخل.. وحضرتك ركنت السيارة وتسببت في عدم خروجنا بالسيارة وتأخرنا إلى أن وجدنا موتوسيكل.. ده غير الجو البرد على الأطفال من هوا الموتوسيكل».

صاحب السيارة، ويدعى عبد الله فرج، بعد أن فشل في التواصل مع السيدة، حيث أرفق صورة ورقة العتاب، عبر جروب شهير لأصحاب السيارات في مصر، رد على صاحبة الرسالة مُعبرًا عن اعتذاره قائلًا: «أعتذر لحضرتك شديد الاعتذار ويشهد الله أنني ما انتبهت للسيارات التي بداخل البيت، كنت مستعجل جدًا لدفع عدادات المياه بالشركة، وما شوفتش الورقه إلا بعد ما مشيت بعيد، أتمنى العفو وأن يصل اعتذاري لك ولأطفالك بارك الله فيكم، آسف».

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي: قمة الرقي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رسالة العتاب واعتذار الشاب بشكل واسع، مُعبرين عن إعجابهم بالأسلوب الراقي للسيدة والشاب، قائلين: «قمه الرقي في أدب الحوار والاعتزاز»، «طمنتونا إن الدنيا لسه فيها احترام وزوق وأخلاق»، «أنت محترم ولتكن دي رسالة لكل شخص يقرر يركن عربيته إنه يدي لنفسه فرصة يبص هو قافل على حد ولا لا».