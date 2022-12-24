إزاي تكسب مليون جنيه من تربية النعام؟.. سعر الذكر منه يصل لـ30 ألف جنيه

«تربية النعام وبيعها من المشروعات التي يجهلها الكثيرون، ولكنها تتميز بسهولة التنفيذ وتحقيق ربحية عالية تصل إلى مليون جنيه»، بتلك الكلمات بدأ المهندس مينا محب صاحب مشروع لتسمين النعام حديثه مع «الوطن» عن كيفية تحقيق ربح من تربية النعام ومميزاته.

مميزات لحوم النعام

وتابع قائلا: «النعام المعروف في مصر هو النعام الأفريقي، كبير الحجم، ويتميز بخلو اللحم من الكوليسترول، وجودة الطعم»، مشيرا إلى أن أي شخص يمكن أن يبدأ المشروع بالتسمين ثم التربية.

مشروع تسمين النعام

وأوضح أنه يمكن أن يبدأ الشخص مشروع التسمين بشراء 12 كتكوتا عمر شهر، الواحد بسعر 2000 جنيه، ويربيها حتى يصل عمرها إلى 9 أشهر أو عام ليمكن ذبحها، ويبلغ سعر كيلو اللحم الواحد 250 جنيها، مضيفا أن سعر ذكر النعام البالغ 3 سنوات ونصف أو 4 سنوات يصل لـ30 ألف جنيه والأنثى البالغة يصل سعرها لـ20 ألف جنيه.

تربية 5 أسر نعام تحقق أرباح أكثر من مليون جنيه

وأشار إلى أن مشروع الإنتاج، عبارة عن تربية أسر من النعام، الواحدة عبارة عن ذكر و2 أنثى وسعرها يصل إلى 80 ألف جنيه، والـ 5 أسر تحقق أرباحا تبلغ مليون جنيه.

بيع ريش وجلد ودهن النعام

ولفت إلى أنه يتم الاستفادة من جميع أجزاء النعام، حيث يصل سعر كيلو الجلد لـ600 جنيه، ويبلغ وزن الجلد 2 كيلو، وسعر الـ100 جرام دهن 150 جنيها ويستخدم لعلاج خشونة في المفاصل.

وتابع أن الريش يصل لـ2 كيلو ونصف، ويتكون من 3 مراحل، ريش صغير ويستخدم للمخدات والمراتب، سعر الكيلو بـ2000 جنيه، وريش يصنع منه منافض الواحدة بـ70 جنيها، والريش الأبيض الثلجي للفازات الواحدة تباع بـ30 جنيها.

عوامل التربية

ولفت إلى أن التربية تحتاج إلى مساحة أرض خالية تصل إلى 150 مترا، والأرض رملية، ويضاف إلى ذلك في حال التربية من أجل النعام وجود غرفة بها ماكينة تحضين وغرفة مكيفة، لسحب الرطوبة من الغرفة، وتوضع طاولة الطعام والمياه على ارتفاع نصف متر.

تدريب على تربية النعام ووصفات طبية مجانا

وأشار إلى أنه يتيح التدريب لأي شاب يريد تنفيذ هذا المشروع لمدة 6 أشهر مجانا، ويتم تزويدهم بوصفات طبية لتقوية أرجل النعام منذ عمر شهر وإذا كان هناك أي مشكلة بشأن العلاج أو التسويق يتم مساعدتهم مجانا أيضا.