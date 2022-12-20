«محمود» يحول بيض النعام لتحف فنية: تعلمت الرسم من الإنترنت

الإبداع والتميز ليس لهما عمر معين، ومن يريد أن يخلق من خياله واقعًا ملموسًا، يستطيع فعل ذلك لا محالة، وهو الذي نجح في تحقيقه محمود صيام الشاب الذي استخدم قشر بيض النعام ليصنع تحفًا فنية وجمالية تسر الناظرين.

تحويل بيض النعام لتحفة فنية

وقال الشاب البالغ من العمر 16 عامًا، ابن مركز الباجور بمحافظة المنوفية، إنه بدأ في الرسم على بيض النعام منذ أن كان عمره حوالي 13 عامًا، حيث بدأ بتلقي بعض الدروس التعليمية على الإنترنت.

استخدام الألوان في رسم بيض النعام

وأكد «صيام» في تصريحات لـ«الوطن» أنه يستخدم ألوان الأكريلك في تشكيل ورسم بيض النعام؛ الذي يعطيه المرونة والقابلية للرسم عليه، بالإضافة إلى صناعته لبعض النجف من بيض النعام، والتي تعطي مظهرًا جذابًا وفريدًا من نوعه.

وأوضح أنه يأخذ الأشكال من المقبلين على شراء تلك التحف الفنية، وتنفيذها كما يريدون، وفي بعض الأحيان يقوم بتجميع العديد من بيض النعام ووضعهم بشكل احترافي لتشكيل نجفة كبيرة في النهاية.

وتابع أن الأسعار تتراوح بين 150 جنيهًا إلى 400 جنيه، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف باختلاف الأشكال والتفاصيل التي تحويها كل رسمة، مؤكدًا أن الأهالي داخل محافظة المنوفية مقبلين على شراء تلك التحف الفنية.