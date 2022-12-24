 إيلون ماسك يأمر بإزالة ميزة إجراءات السلامة في «تويتر»

أمر مالك موقع التدوينات القصيرة «تويتر» الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بإزالة بعض مميزات إجراءات السلامة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

والميزة المحذوفة، كانت تروج للخطوط الساخنة لمنع الانتحار وموارد الأمان الأخرى للمستخدمين الباحثين عن محتوى معين، وقال ماسك، إن الانطباعات، للمحتوى الضار آخذة في الانخفاض منذ توليه زمام الأمور في موقع التدوينات القصيرة «تويتر» في أكتوبر الماضي.

وساهمت صفقة شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لـ«تويتر» وتراجع القيمة السوقية لأسهم شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، في تقليص ثروة مؤسس «سبيس إكس» بأكثر من 100 مليار دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، توقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، شراء المستثمر المخضرم في «بورصة نيويورك»، رئيس مجلس إدارة شركة «بيركشير هاثاواي» وارن بافيت، كميات كبيرة من الأسهم الرخيصة في العام المقبل 2023 مستفيداً من فوضى السوق، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».