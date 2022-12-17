إيلون ماسك: رفع تعليق حسابات صحفيين على موقع «تويتر»

أعلن مالك شركة «تويتر» الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رفع تعليق حسابات صحفيين على موقع التدوينات القصيرة، وقال إنه سيعيد تفعيل حسابات عدد من الصحفيين على المنصة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تعليق حسابات صحفيين بارزين

ومساء أمس الأول الخميس، علق «تويتر» بشكل فجائي، حسابات العديد من الصحفيين البارزين الذين يغطون أخبار موقع التدوينات القصيرة وماسك، وشملت القائمة صحفيين من «نيويورك تايمز» و«سي إن إن» وفويس أوف أمريكا» و«واشنطن بوست» و«ماشبال».

حظر متتبعي الطائرات الخاصة

وقال مالك «تويتر»، إن التعليق نابع من القواعد الجديدة لموقع التدوينات القصيرة، التي تحظر متتبعي الطائرات الخاصة، مضيفا في تغريدة، إن انتقاده طوال اليوم أمر مقبول تمامًا، لكن تحديد موقعه في الوقت الفعلي وتعريض عائلته للخطر ليس كذلك.

وأشار ماسك، إلى أن تعليق الحسابات سيستمر 7 أيام، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».