ظهر به في الاحتفالات.. سر ارتداء «ميسي» سوار أحمر حول قدمه بكأس العالم

خلال مباريات التانجو في كأس العالم قطر 2022، وخلال احتفالات منتخب الأرجنتين بلقب المونديال، ظهر البرغوث ليونيل ميسي خلال الاحتفال، مُرتديًا سوارًا أحمر اللون في قدمه اليسرى التي يلعب بها دائمًا، كما ظهر بها أيضًا خلال بعض مبارياته مع نادي برشلونة وباريس سان جيرمان، ما أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة هذا السوار.

صورة الشريطة أو السوار الأحمر، ظهرت بشكل واضح خلال احتفالات ليونيل ميسي والأرجنتين بغرفة خلع الملابس، ولفتت أنظار السوشيال ميديا، وتعود قصة هذا السوار إلى نحو 4 أعوام، وذلك في أثناء كأس العالم بروسيا عام 2018، حينها كان الصحفي راميرو بانتوروتو يجري حوارًا مع «ميسي» بعد الفوز على نيجيريا بدور المجموعات، وبعد انتهاء الحوار، أبلغ المراسل الصحفي، «ميسي»، أن والدته جهزت له هذا السوار، وأبلغته أنها تعد تميمة لجلب الحظ السعيد في المباريات الدولية المهمة.

حينها، قال «راميرو» للنجم الأرجنتيني: «أمي تحبك كثيرًا، بل أكثر مما تحبني، وهذا السوار الأحمر خاص بها ويجلب الحظ السعيد، ارتديه إذا كنت تريد»، وبالفعل أخذه «ميسي» وارتداه في أثناء الحوار.

بعد 4 سنوات.. «ميسي» بطلًا لكأس العالم

وبعد مرور 4 سنوات على الواقعة، عاد ليونيل ميسي إلى ارتداء السوار الأحمر مرة أخرى، وذلك خلال مباريات المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم قطر 2022، الذي حقق فيه التانجو و«ميسي»، لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البرغوث والثالثة للأرجنتين، وذلك بعد الانتصار على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، وأعلن أيضًا بعد التتويج بالمونديال عدم اعتزاله اللعب الدولي رغم نيته السابقة قبل المونديال.

ارتداء سوار للحظ سلوك خاطئ

وتحدث العديد من المتابعين، حول إن كانت هذه الشريطة أو السوار الذي ارتداه «ميسي»، هو من جلب له الحظ بالتتويج بكأس العالم، وفي هذا الصدد، أوضح الشيخ رمضان عبدالرازق، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «DMC»، أن ارتداء شريطة أو سوار أو حظاظة أو خرزة زرقاء أمر خاطئ، لأنه يعلق النفع والضر بشيء غير الله، والنافع والضار هو الله، ومن علق تميمة فقد أشرك، مضيفًا أن التفاؤل سُنة ولكن التشاؤم شرك.