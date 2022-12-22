أرجنتينيون يطلقون اسم «ميسي» و«سكالوني» على شارعين في «بوينس آيريس»

الأرجنتينيون يعشقون كرة القدم بجنون، مظاهر ذلك الحب ظهرت في احتفالات بشوارع العاصمة بوينس آيريس، إذ خرج الملايين في الشوارع منتظرين حافلة اللاعبين بعد قدومهم من قطر، ولم تستطع الحافلة استمرار سيرها نتيجة الاحتفالات المستمرة، وليس هذا فحسب، بل أطلق مواطنون على شارع بوينس آيريس، اسم «شارع ليونيل»، وفي مسقط رأس المدرب، أطلقوا اسم «سكالوني» على شارع آخر.

مجموعة من المشجعين، وسط الاحتفالات الصاخبة بالتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ التانجو، غيروا اسم أحد الشوارع إلى ليونيل ميسي، تكريمًا لجهوده في المونديال، فبدلًا من اسم شارع «بوينس آيريس»، جرى وضع ورقة جديدة باسم «شارع ليونيل ميسي» لتُغطي اسم الشارع الحقيقي.

الناس لن تنتظر الحكومة الأرجنتينية حتى تطلق اسم القائد ليونيل ميسي على شوارع الأرجنتين . pic.twitter.com/MM6SSMExjG — بلاد الفضة (@ARG4ARB) December 20, 2022

الجماهير نشرت فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أثناء تغيير اسم الشارع، مُعبرين عن سعادتهم بتغييره، مطالبين بإعلان ذلك رسميًا، بحسب ما نشره موقع «sports brief».

شارع باسم المدرب الأرجنتيني «سكالوني»

وفي مسقط المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، تم تكريم مدرب التانجو والحائز على لقب كأس العالم، في بوجاتو من قبل سكانها، الذي يصل عددهم إلى 4000 نسمة، إذ أعلن رئيس المدينة بناءً على طلب السكان، أن الشارع أصبح يعرف باسم «سكالوني»، وذلك بحسب «The Indian Express».

وعبر «سكالوني» عن سعادته، قائلًا: «لقد بكيت بالفعل بعد الفوز بكأس العالم، المشي في شوارع المدينة ورؤية الكثير من الناس الذين ربما لم تراهم كطفل، يبكون من أجل المنتخب الوطني، إنه الأفضل، إنه أمر ممتع وهذا يملؤنا بالفخر»، ويبلغ ليونيل سكالوني من العمر 44 عامًا، وقاد التانجو للتتويج بلقب كوبا أميركا وكأس العالم.