قضايا الطاقة والابتكار على أجندة المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2023

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا «الإسكوا» عن عقد المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، وذلك خلال الفترة بين 14 و16 مارس 2023، برئاسة مملكة البحرين، في بيت الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

صوت المنطقة في المنتدى رفيع المستوى

ويجمع المنتدى العربي للتنمية المستدامة بين الحكومات العربية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، لمعالجة أولويات التنمية المستدامة من منظور إقليمي، ومناقشة التقدم، ومراجعة التجارب الوطنية، وتعزيز صوت المنطقة في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي يُعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة سنوياً.

ودعا الاتحاد العربي للتنمية المستدامة إلى اتباع نهج شامل وتشاركي لمتابعة ومراجعة خطة عام 2030، مما يوفر منصة للحوار بين ممثلي الحكومات والبرلمانيين والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والهيئات الحكومية الدولية الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ومعاهد التدقيق والشباب، من بين أمور أخرى.

تسريع التعافي من «كوفيد-19»

وتماشياً مع موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2023، يتناول المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023، برئاسة البحرين، قضايا الحلول على مستوى السياسات والتمويل والبيانات، ويحفز على العمل من أجل تسريع التعافي من «كوفيد-19»، والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية.

ويركز المنتدى العربي على أهداف التنمية المستدامة الخمسة التي يستعرضها المنتدى السياسي الرفيع المستوى في عام 2023، وهي الهدف السادس، بشأن المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع بشأن الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والهدف التاسع بشأن الصناعة والابتكار والبنى التحتية، والهدف الـ11 بشأن المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف الـ17 بشأن عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

ويناقش المنتدى العربي لعام 2023 أيضاً أهدافاً وأولويات إقليمية أخرى، ولاسيما الفقر، وعدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، وتقوم على تنظيم المنتدى سنوياُ، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.