10 دول تناقش التنمية المستدامة في القاهرة تحت رعاية الجامعة العربية

يعقد الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، فعاليات مؤتمره السنوي العلمي الدولي الـ12 في القاهرة، تحت رعاية جامعة الدول العربية، يومي 7 و8 ديسمبر المقبل، بعنوان «التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. استدامة النمو في العالم العربي»، بمشاركة متحدّثين وخبراء من 10 دول عربية، هي: «مصر، والإمارات، والجزائر، والسودان، والسعودية، وليبيا، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، وفلسطين».

مشكلات عالمية

وصرح الدكتور أشرف عبدالعزيز، الأمين العام للاتحاد، ورئيس المؤتمر، إنّ المؤتمر يأتي في وقت تعاني فيه الأرض من العديد من المشكلات والتحديات الخطيرة، ما يستدعي حل الأزمات، من تغيرات مناخية وحروب وأمراض وغيرها، موضحا أنّ التعليم الجيد يمكنه مواجهة التحديات وإيجاد الحلول لها.

وأوضح أنّ عقد المؤتمر في هذا التوقيت ونحن على مشارف نهاية عام 2022، الذي شهد أحداثا وتحديات كبيرة، ألقت بظلالها على جميع اقتصاديات دول العالم، ما يتطلب تكاتف الدول العربية معا لمزيد من التنمية والإصلاح، للخروج من الأزمات بأقل تكلفة.

أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر إلى التأصيل العلمي لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، الإسهام في توجيه التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتمكين النمو المستدام في العالم العربي، بناء تصور للمشروعات التعليمية في التعليم العام، والجامعي، والفني، والمهني الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأصيل عملية دمج مهارات القرن الواحد والعشرين في نظم التعليم العربية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على أهمية الدور الفعال للجامعات الخاصة والأهلية في التقدم المجتمعي والنمو المستدام، في إطار أهداف التنمية المستدامة.

كما يهدف المؤتمر، إلى إبراز أهمية التعليم الفني والمهني في نهضة المجتمعات وتقدم الشعوب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي، وخلق بيئة تنافسية بين وحدات التعليم المختلفة في مجتمعاتنا العربية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورسم سياسات عامة لخلق رؤية عامة ونظم تعليمية جديدة ومتطورة لضمان النمو المستدام من أجل مستقبل أفضل للدول النامية، والدعوة إلى تضمين أهداف التنمية المستدامة في المناهج التعليمية للمراحل والمؤسسات التعليمية المختلفة لضمان النمو المستدام.