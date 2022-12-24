إحالة رجل أعمال إلى الجنايات بتهمة الاستيلاء على 17.7 مليون جنيه

أمرت جهات التحقيق، بإحالة رجل أعمال شهير صاحب توكيلات لأجهزة التكييفات والتبريد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 17.7 مليون جنيه، بعد أن باع سلعة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة.

باع سلعة دون الإقرار عنها

وذكر أمر إحالة المتهم بصفته مسجل وخاضع لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، تهرب من أداء الضريبة المقررة قانونا، والمبينة قدرا بالأوراق عن نشاطه تجارة وتوريدات أجهزة كهربائية ومقاولات التكييف والتبريد، بأن باع سلعة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة.

وطلب وزير المالية، الإحالة إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءات التحقيق قبل المتهم، وأعقبه طلب رفع الدعوى الجنائية، مرفق محضر إجراءات تضمن النتيجة النهائية بتهرب المتهم من سداد القيمة المضافة المستحقة عليه، بصفته المسئول عن المنشأة.