الحكم على مفتش آثار إمبابة السابق و8 آخرين في قضية الرشوة 27 ديسمبر الجاري

أمرت الدائرة 11 جنايات مركز إمبابة المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، بحجز محاكمة مفتش آثار إمبابة السابق وسيدة أعمال ومحام و6 آخرين لاتهامهم في القضية المعروفة بـ رشوة آثار إمبابة، لجلسة 27 ديسمبر للنطق بالحكم، وذلك لتقاضيه أكثر من مليون جنيه رشاوي من سيدة أعمال واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا.

ودفع كل من محمد عبد الوهاب ومحمود عبد الوهاب، دفاع سيدة الأعمال، بإعفاء المتهمة من العقاب طبقا لنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الأولى وهي قضية الرشوة.

كما دفعوا بارتباط التهمة الثانية بالتهمة الأولى، طبقا لنص المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن مفتش الآثار جرى ضبطه خلال تقاضيه رشوة من سيدة أعمال والمحامي وباقي المتهمين للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.

ضبط المتهم

وجرى إلقاء القبض على المتهم خلال تقاضيه جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين، إذ فوجئ المتهمون بوجود رجال هيئة الرقابة الإدارية، وتم التحفظ على المتهمين والأوراق التي تثبت الواقعة، وكذلك المستندات التي تثبت وجود شواهد أثرية في قطعة الأرض.