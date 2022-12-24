«الأوقاف»: السماح لأصحاب الصوت الحسن بأداء صلاة التهجد خلال رمضان المقبل

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إعلانا مهما بشأن صلاة التهجد في المساجد الكبرى للأئمة والقراء المعتمدين لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشيوخ المقارئ وأعضائها من ذوي الصوت الحسن الراغبين في صلاة التهجد بالمساجد الكبرى.

وأكد وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «يمكن التسجيل على هذا الرابط وذلك خلال أسبوع من تاريخه».

وصرح الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم، بأنه في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان، ناقش القطاع الديني بوزارة الأوقاف خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك 1444هــ اليوم السبت.

خطة غير مسبوقة في الإعداد لشهر رمضان

وأكد أن هناك خطة غير مسبوقة في الإعداد للشهر الكريم من خلال تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، مع تكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى، كما جرى تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم في إطار مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، على أن توزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، إذ تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما يجري التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ.