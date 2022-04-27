تبدأ اليوم في المساجد.. كيفية أداء صلاة التهجد وعدد ركعاتها

يعد اليوم مفرحًا بالنسبة للمصريين، وذلك لأنه أول أيام فتح المساجد لصلاة التهجد، إذ أعلنت وزارة الأوقاف، فتح المساجد لصلاة التهجد بداية من ليلة السابع والعشرين من رمضان، وتعرض «الوطن»، في هذا التقرير كيفية أداء صلاة التهجد وعدد ركعاتها والفرق بيها وبين صلاة القيام.

كيفية صلاة التهجد

وحول كيفية صلاة التهجد، فقد بين الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة التهجد جزءًا من قيام الليل لكنها أخص منه، حيث تكون بعد النوم، وأفضل وقت لصلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير يكون بانقسام الوقت من المغرب إلى الفجر على ثلاثة أوقات حتى يتبين الثلث الأول من الثاني من الثالث.

عدد ركعات صلاة التهجد

وعن كيفية صلاة التهجد، تابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صلاة التهجد ما يميزها عن قيام الليل أنها تكون بعد نوم المسلم نومةً قليلة، ثم يقوم بعدها لصلاة التهجد في منتصف الليل، ويصلي ركعتين خفيفتين، وبعدها يصلي ما شاء من الركعات قدر استطاعته، فصلاة التهجد مثل قيام الليل تُصلى ركعتين ركعتين، وبعد الانتهاء من صلاة التهجد يوتر بصلاة ركعة واحدة، وروى عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ».

من جانبه كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم صلاة التهجد، مبينًا أن صلاة التهجد سُنّة عن سيدنا رسول الله، حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».

صلاة التهجد جماعة

وعن حكم صلاة التهجد في جماعة، قال الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء ذهبوا ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﻓﺮاﺩﻯ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ.