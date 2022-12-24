المتحف المصري الكبير يشهد ختام مسابقة فيرست ليجو ديسكفر

شهد المتحف المصري الكبير، ختام فعاليات مسابقة فيرست ليجو ديسكفر، بنسختها المصرية FIRST LEGO LEAGUE DISCOVER، للأطفال من سن 4 حتى 6 سنوات، بمشاركة ما يزيد على 400 طالب من المرحلة العمرية 4 سنوات حتى 6 سنوات، يمثلون 80 فريقا من 9 محافظات.

مشروعات وابتكارات متميزة في مجال الطاقة النظيفة

وقدم الأطفال، مشروعات وابتكارات متميزة في مجال «الطاقة النظيفة»؛ أبرزها مشروع فريق «ميركلز»، وهو عبارة عن عمليات استرجاع الطاقة باستخدام روبوت مبرمج، ومشروع فريق «نينجاجو»، وهو عبارة عن قطار كهربائي يعمل بالطاقة المتجددة، ومشروع فريق «ليجو إنجينير»، وهو عبارة عن منظومة متكاملة بين طاقة متجددة مولدة من الماء والرياح والشمس، وغيرها من المشروعات المتميزة.

وأشاد المهندس أيمن القباني، ممثل مسابقات فيرست ليجو بمصر ونائب رئيس الجمعية العربية للروبوت بالمسابقة هذا العام، من حيث التنظيم والمشاريع والابتكارات المُقدمة من المشاركين، وذلك خلال كلمته بحفل الختام، مؤكدا مدى براعة هذا الجيل من الأطفال الذي يمثل مستقبل الوطن، وضرورة الاستثمار في نشأتهم بما يتناسب مع تطورات العصر الرقمي والتكنولوجي من أجل إعداد جيل قادر على تحديات المستقبل.

برمجة الروبوت والعلوم والهندسة

تعتبر مسابقات «فيرست»، أكبر المسابقات عالميا في مجال برمجة الروبوت والعلوم والهندسة، ينظمها اتحاد فيرست ليجو FIRST LEGO بالولايات المتحدة الأمريكية، ويجري تنظيمها داخل مصر منذ 18 عاما، برعاية مكتبة الإسكندرية، ومؤسسة تكنو فيوتشر مصر، واحتضن المتحف المصري الكبير نسخة المسابقة لهذا العام، إذ يتماشى هدف المسابقة مع منهج المتحف في التحفيز والتشجيع على الإبداع والابتكار، ودعم برنامج الاستدامة خاصة بين الشباب.