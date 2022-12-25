خبير أثري يدعو المواطنين لزيارة معبد «إسنا» في إجازة منتصف الفصل الدراسي

دعا الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، المواطنين بزيارة معبد «إسنا» في إجازة منتصف الفصل الدراسي، مشيرًا إلى أنّه الصالة الواحدة في المعبد بها 24 عمود، ويبلغ طول العمود 13 مترًا، لافتًا إلى أنّ هناك بعثة مصرية ألمانية تقوم بعمليات تنضيف للسقف الذي يحتوي على العديد من الاكتشافات والمعجزات الفلكية والهندسية.

سقف معبد «إسنا» حجري وليس خشبيا

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ سقف معبد «إسنا» حجري وليس خشبيا ويقع على ارتفاع 13 مترا، وهذا ما يؤكد عظمة المصريين ويدعو للعجب إذ كيف تم رفع أحجار على هذا الارتفاع، موضحًا أن البعثة المصرية التي تعمل الآن تابعة للمجلس الأعلى للآثار.

معبد إسنا بُني على مدار 400 عام

وأشار الخبير الأثري، إلى أنّ معبد إسنا بُني على مدار 400 عام، موضحًا أنّه كانت هناك بيوت كثيرة وضخمة للغاية حول المعبد إلى جانب 4 معابد أخرى، تم إزالتها في فترة الحملة الفرنسية، مضيفًا أنّ المعبد يقع بجانب جامع من أجمل الأثار الإسلامية خاص بالعصر العميري التابع لعمرو بن العاص، إضافة إلى وقوعه بجانب وكالة إذ إنها كانت منطقة تجارية ضخمة.

وتابع بأنّه تم اكتشاف العديد من الآثار العظيمة في معبد إسنا، إذ إنّه ضم قنابل من العصر العثماني وحمام مياه ساخنة كالجاكوزي في الوقت الحالي، وآخر من العصر الروماني، مؤكدًا وجود اكتشافات كبيرة للغاية أخرى بالمعبد.