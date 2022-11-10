أمين عام المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك

تفقد اليوم الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أعمال مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك بمحافظة الأقصر، للوقوف على مستجدات الأعمال بالمرحلة الثانية منه.

إزالة الاتساخات التي تراكمت على جدران معبد الكرنك

وأوضح الدكتور «وزيري» أن المشروع يهدف إلى إزالة الاتساخات التي تراكمت على مر السنين على جدران وأعمدة صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك وإظهار الألوان الأصلية للنقوش، موضحًا أن مشروع الترميم يقوم به فريق عمل من مرممي وأثريي المجلس الأعلى للآثار.

وأشار إلى أن أعمال الترميم تجري على قدم وساق وفق خطة زمنية محددة للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، ما يأتي ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للنهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة في ظل بدء الموسم السياحي الشتوي واستعدادات المحافظة لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين.

مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك

جدير بالذكر، أن مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك بدأ في يوليو 2021 حيث جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منه التي شملت ترميم وإظهار النقوش الأصلية لـ28 عمود من أصل 134عمود بالصالة، ومن المقرر ترميم باقي الأعمدة تباعا لحين الانتهاء من ترميمها بالكامل وإظهار الألوان الأصلية لنقوشها بما يتناسب وأهميتها وقيمتها الأثرية والفنية والتاريخية.